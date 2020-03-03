В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Представители Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве и Московской области. Ночью и утром в некоторых местах будет сильный туман.

Предупреждение действует в столице с 23:00 вторника до 10:00 среды. В Подмосковье потенциально опасная погода ожидается с 22:00 вторника, уточняет "Москва 24".