Православным предложили новое ограничение в Великий пост

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится ровно семь недель до 18 апреля. В Русской православной церкви напомнили верующим, что это время не только отказа от некоторых пищевых продуктов, в связи с чем предложили соблюсти еще одно ограничение.

Великий пост нужен для того, чтобы верующие смогли подготовиться к скорбным для христиан датам Страстной седмицы. Также пост играет важную роль в подготовке к главному православному празднику – Пасхе. В 2020 году она отмечается 19 апреля.

Таким образом, на время Великого поста от верующих требуется не просто соблюдать диету, отказавшись от ряда продуктов. Необходимо провести серьезную духовную работу, отказаться от вредных привычек и ненужных вещей.

В связи с этим глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил верующим новое ограничение. Он предложил православным на время Великого поста меньше времени проводить в социальных сетях.

"Это пространство, пожирающее время", – цитирует "Царьград" Владимира Легойду. Пристрастие к подобного роду времяпрепровождению само по себе не несет для человека пользы. Великий пост в таком случае выступает как мощная духовная поддержка в деле борьбы с этой привычкой.

Время, которое освободится после отказа от социальных сетей, служители Церкви советуют посвятить общению с близкими. Отметим, среди православных пользователей Сети уже успела сложиться традиция отказа от социальных сетей на время Великого поста, либо же серьезное ограничение подобного вида досуга в этот период.

Напомним, Великий пост в 2020 году длится со 2 марта по 18 апреля. За расписанием других постов, а также Великих православных торжеств можно следить в календаре церковных праздников.