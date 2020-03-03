"Дни.ру" дарят билеты: открытие Ирландского кинофестиваля

Встреча с Джеком Рейнором пройдет 14 марта в кинотеатре "Октябрь". Актер расскажет о вдохновении и работе над фильмом "Молоко", который стал его режиссерским дебютом. Джек ответит на самые интересные вопросы зрителей.
Кроме того, гости смогут насладиться просмотром короткометражных фильмов "Ирландское темное", приуроченного к 13-летию Ирландского кинофестиваля. Уже на протяжении многих лет это мероприятие является неотъемлемой частью праздника Irish Week в России.
Чтобы сходить на кинофестиваль, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях аккаунты друзей
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На открытие Ирландского кинофестиваля (одно приглашение на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 10 марта в stories! ⠀ #кино #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на выставку кошек.
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