У Зеленского проговорились об обладании Украиной ядерным оружием

Украина может выйти победительницей из противостояния с
восточным соседом одним способом – сбросив ядерную бомбу на Москву.
Можно подумать, что с абсурдным заявлением выступил соратник Петра Порошенко,
тем более что в окружении экс-президента радикалов всегда было достаточно.
Однако члены пропрезидентской партии "Слуга народа" мало чем отличаются от ястребов в окружении бывшего главы государства. О ядерной атаке на Москву на сей раз поразмышлял сторонник Владимира Зеленского Никита Потураев.
В иерархии нынешней власти он не последний человек. Потураев является зампредом комитета Верховной рады по гуманитарной политике.
Ядерным оружием Украина не обладает – страна лишилась его в середине 1990-х. Впрочем, Потураев не унывает. По его мнению, Киев обязательно обзаведется оружием массового уничтожения.
Ядерные арсеналы Украине достались после распада СССР. К концу 1991 года на территории республики базировалось 176 межконтинентальных и более 2,5 тысячи тактических ракет с ядерными боеголовками. По подсчетам специалистов, страна обладала третьим после России и США арсеналом оружия массового поражения.
Боезаряды были вывезены из Незалежной после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. В обмен Украине гарантировалась территориальная целостность.
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