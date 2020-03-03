"Чувствую себя пока неважно": Михаил Горбачев поведал о здоровье после двух операций

Глава Международного общественного фонда социально-экономических и политических исследований Михаил Горбачев рассказал о своем здоровье и планах. "Чувствую себя пока неважно, я только пережил две операции. Поживем – увидим, как будет дальше. Одно ясно, что 89 лет сегодня! Впереди круглая дата в 90 лет – это самое главное, надо не упустить ее", – цитирует его НСН.

Ранее с 89-летием экс-президента СССР поздравил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.