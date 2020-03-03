"Чувствую себя пока неважно": Михаил Горбачев поведал о здоровье после двух операций

Глава Международного общественного фонда социально-экономических и политических исследований Михаил Горбачев рассказал о своем здоровье и планах. "Чувствую себя пока неважно, я только пережил две операции. Поживем – увидим, как будет дальше. Одно ясно, что 89 лет сегодня! Впереди круглая дата в 90 лет – это самое главное, надо не упустить ее", – цитирует его НСН.
Ранее с 89-летием экс-президента СССР поздравил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кого еще тошнит от стариков?..
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Россия
Хотел сына, а родилась дочь
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...