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Общество

Ушел из жизни знаменитый российский ученый

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Знаменитый историк Валентин Янин скончался в возрасте 90 лет. Трагическое известие сообщила его супруга Елена Рыбина на своей странице в "Фейсбуке". Причина смерти ученого не раскрывается. Дата и место прощания будут известны позднее.

Напомним, в 1951 году Валентин Янин окончил исторический факультет МГУ. Он посвятил множество трудов истории средневекового Новгорода. С 1990 года ученый был членом Российской академии наук, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: 3 февраля 2020, 20:02

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