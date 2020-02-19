Обитель милосердия и доброты: в Москве открывается Центр Елизаветы Глинки

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Среда
19 февраля
Лента новостей
16:08
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: сказку Шварца переписали на новый лад
15:51
Зеленский в прямом эфире сбежал от кричащей женщины (видео)
15:47
В Москве скончался прославленный скульптор
15:44
Дзюба публично раскрыл свои чувства к Бузовой
15:30
Остапа понесло: Джиган похвастался гениталиями новорожденного сына
15:18
В Калмыкии из-за смертельной аварии возбудили уголовное дело
15:02
"Родился ребенок": 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о счастье
14:54
Пугачева влипла в грязный скандал из-за сокрытой рыболовной базы в глубинке
14:46
Шоколадные блинчики-хинкали с клубникой и бананом
14:41
"Уберите эту дурацкую гульку": народ не оценил потуги молодящейся Валерии
14:19
"Мерзость!": Собчак показала домашнее видео с мужиком и кожаным диваном
14:13
Бойкие "старушки" осаждают Тиндер
13:55
"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
13:51
Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане
13:50
Волочковой дали под дых за демонстрацию маленькой головки
13:47
Дмитрий Шепелев рассказал о смерти после ухода с Первого канала
13:38
Поргина изощренно отомстила плевавшему на Караченцова Боярскому
13:37
Голливудские звезды нашли способ омоложения
13:35
"Настрогавший детей" Виторган не вылезает со съемочных площадок
13:19
Антонов в день 75-летия раскрыл интимные подробности любовных связей
13:04
Гоген Солнцев заявил о готовности к крайним мерам ради дочери Любови Успенской
13:02
Ошарашенный Панайотов выясняет связанные со смертью Началовой обстоятельства
12:55
Заворотнюк показала фото с роскошного отдыха
12:37
"Мне стало страшно": японский врач пришел в ужас от больных коронавирусом
12:32
Звезда американских сериалов скончалась от рака
12:24
В России хотят запретить музыку и видео в транспорте
12:23
"Позорище": украинцы лишились покоя из-за поступка Путина
12:20
"Прикрывается веником": Ургант жестко влепил скандалистке Волочковой в бане
12:05
Первое интервью Алсу о дочери и скандале на шоу: Да, я покупала голоса
12:01
Взрослый сын-рэпер стесняется родства с Аликой Смеховой
11:50
"Атрофировалось чувство": снявшаяся голышом звезда сериала "Война семей" потеряла стыд
11:28
Молодой сын Кати Семеновой на грани смерти после инсульта
11:27
Малышева предложила странный способ борьбы с коронавирусом
10:58
Поправилась и потемнела: изменившуюся Догилеву сложно узнать
10:55
Судзиловская рассказала о жестком сексе на съемках
10:24
"Слава богу, выскочила": известный артист об уходе Пугачевой
10:18
"Лицемерие зашкаливает": друг высмеял близкие отношения Степаненко и дочери Петросяна
10:16
Зеленский пообещал бегущим от коронавируса украинцам роскошные особняки
10:02
Названы самые опасные мобильные приложения
09:52
Бывшая девушка разбила нос любовнику Бузовой
09:39
Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве
09:27
Бывшего министра здравоохранения Омской области нашли мертвым близ деревни
09:25
"Его право": близкий к президенту журналист ответил на вопрос о личной жизни Путина
09:16
Нейробиолог рассказал о серьезной опасности короткого сна
09:14
"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок
09:00
"Вы сами ***": Собчак разразилась матом из-за подражателей
08:47
Синоптик раскрыл причины аномально теплой зимы в России
08:27
Стриженовы со сцены сделали заявление о парализованной Заворотнюк
08:25
"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами
08:19
Невинность всегда в цене: Кравец ищет состоятельного мужика для 12-летней дочери
08:14
Рубль подешевел на фоне новых экономических мер США
07:19
День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля
06:41
"Не ребенок, а отщепенец": всплыло шокирующее заявление Гогена Солнцева об аборте
04:27
Ирина Шейк довела до экстаза толпу мужчин
02:07
Глюк'оZа откровенно высказалась о лысой дочери
00:37
"Пора остановиться": россияне в ужасе от зверств на шоу "Голос.Дети"
21:55
Бородиной дали под дых из-за отсутствия родительской любви
21:42
"Бабам верить нельзя": Солнцев ради удовольствия довел любовниц до жуткой истерики
21:39
"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян
21:38
Житель Сочи залез в квартиру скончавшейся женщины и умер
21:30
Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
21:17
Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
20:59
"Сердечный приступ": поступили тревожные данные о рухнувшем лицом на землю Диброве
20:58
В Орловской области умер упавший с качелей школьник
20:31
Малышева довела народ до слез горькой правдой
20:05
"Хронический недосып": Савельева раскрыла тайны личной жизни после рождения первенца
19:33
В Калининградской области хозяин автомойки избил арматурой инвалида
19:22
Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе
19:08
Асмус перепугала россиян чудовищной худобой
19:05
31-летняя Самойлова родила четвертого ребенка
18:50
В Кирове пьяная женщина угнала машину таксиста
18:41
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
18:26
"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем
18:10
"Синдром слепой свиньи": располневшей Семенович открыли правду
17:50
Брэдли Купер закрутил роман с разведенной голливудской красавицей
17:31
Известный ведущий удалил грудь из-за угрозы рака
17:30
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в Ленина
17:08
Пригожин рассказал об ориентации сына
16:52
Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях
16:46
"Эксперименты на живых людях": ситуация с коронавирусом ужаснула народ
16:45
"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов
16:38
Персонажи российского мультика "Маша и Медведь" дали жару на карнавале в Бразилии
16:37
В Сергиевом Посаде на трассе произошла смертельная авария
16:33
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
16:27
Под Москвой поймали серийного автоугонщика
16:18
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
16:15
"Я их ненавижу": брошенный в детстве Солнцев не простил родителей за искалеченную жизнь
15:53
У оставившего Бледанс с особенным сыном Семина родился второй ребенок
15:48
В Северодвинске пьяный мужчина избил администратора кафе
15:30
Рак, похороны отца и огромные долги: красавец из сериала "Клон" резко сдал из-за стресса
15:25
"Рявкнула, что без зубов": Шуре крепко досталось от строгой Пугачевой за нелепый вид
15:25
Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане
15:12
Под Москвой скончался знаменитый академик
14:58
"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности
14:56
Эксперты Gillette нашли способ уменьшить риск раздражения кожи при бритье
14:50
Сеть взбудоражило видео жуткого корабля-призрака
14:44
В России дали жесткий ответ на заявление о войне с Белоруссией
14:43
Россиянам простят неоплату коммунальных услуг? Появились подробности
14:33
Снова изменил: жена известного актера пришла искать правду на шоу Шепелева
14:25
В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе
"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок
Первое интервью Алсу о дочери и скандале на шоу: Да, я покупала голоса
Дмитрий Шепелев рассказал о смерти после ухода с Первого канала
Общество

Обитель милосердия и доброты: в Москве открывается Центр Елизаветы Глинки

Елизавета Глинка. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правозащитница Елизавета Глинка трагически погибла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. 20 февраля, в день рождения доктора Лизы, в Москве откроется центр, названный ее именем. С такой инициативой выступили родные, друзья и коллеги филантропа. Идею активно поддержали в Государственной Думе. 
прочитано 102 раза

Центр Елизаветы Глинки откроется на Пятницкой улице, 18, в центре Москвы. Именно там многие годы располагался основанный ею фонд "Справедливая помощь".

ПО ТЕМЕ

Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе

Володин возглавит Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы"

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Мы помогаем тем, кому не помогает никто", – говорила правозащитница. Она собирала гуманитарную помощь, поддерживала людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кормила и лечила бездомных. Доктор Лиза не отказывала никому: каждый мог получить частичку ее доброты, любви и заботы.

Посетители центра ознакомятся с выставкой и интерактивным музеем, где рассказывается о великих людях и меценатах, занимавшихся благотворительностью в нашей стране, а также о тех, без кого эта миссия была бы невозможна – врачах, подвижниках. Также в центре будут проходить семинары и другие обучающие мероприятия для добровольцев, собираться информация о тех, кому нужна помощь.

Всего у центра три зоны: первая – экскурс в историю российской благотворительности, вторая – рассказ о последователях великих людей прошлого, тех, кто помогает людям в наши дни и тех, кому прямо сейчас нужна поддержка и забота, а третья посвящена жизненному пути Елизаветы Глинки.

Елизавета Глинка. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Двери нового центра будут открыты с четверга, 20 февраля, для всех желающих. Мероприятие посетят родственники, друзья и коллеги Глинки, а также те, кому она помогла: бывшие бездомные, родители тяжелобольных детей, эвакуированных из охваченного войной Донбасса.

Миссию центра директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова видит в продолжении дела Елизаветы Глинки, сохранении традиций ее работы и уникального подхода к каждому подопечному. "Поэтому и музеем это пространство можно назвать весьма условно, главные экспонаты здесь – добрые дела и люди, совершающие поступки", – отметила она.

Свой вклад в открытие центра внес спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты жертвовал часть доходов на нужды фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Правозащитница трагически погибла в декабре 2016 года, но законодатель продолжил поддерживать основанный ею фонд.

"Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь", – говорил председатель нижней палаты.

В том числе благодаря помощи спикера Госдумы открытый доктором Лизой благотворительный фонд продолжил свою высокую миссию. Да и в создании названного в ее честь центра председатель нижней палаты принимал активное участие. В декабре прошлого года законодатель обсуждал этот вопрос с Натальей Авиловой и вдовцом доктора Лизы Глебом Глинкой.

А для расширения возможностей по оказанию адресной помощи нуждающимся Вячеслав Володин предложил создать совет благотворительного фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Каждый из членов совета ежегодно перечисляет средства на нужды организации.

Инициативу спикера поддерживают его коллеги-парламентарии. Главы думских комитетов по бюджету и налогам и по международным делам Андрей Макаров и Леонид Слуцкий, а также депутаты Глеб Хор, Алексей Чепа, Николай Борцов, Сергей Тен и Владислав Резник взяли шефство над фондом "Доктор Лиза".

Ко дню рождения Елизаветы Глинки в Думе открылась посвященная ей выставка. Вячеслав Володин уверен: нужно сделать все, чтобы сохранить память о докторе Лизе. Спикер выразил надежду, что число последователей правозащитницы будет увеличиваться.

"Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны" – подчеркнул председатель нижней палаты. 

Вячеслав Володин на выставке, посвященной Елизавете Глинке. Фото: duma.gov.ru

Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитница погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Для продолжения ее дела друзья и соратники создали фонд "Доктор Лиза".

Автор: 19 февраля 2020, 15:52

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
Погнали в шею: Порошенко в Мюнхене опозорился на весь мир
"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Шоу-бизнес

"Родился ребенок": 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о счастье
Пугачева влипла в грязный скандал из-за сокрытой рыболовной базы в глубинке
"Уберите эту дурацкую гульку": народ не оценил потуги молодящейся Валерии
"Мерзость!": Собчак показала домашнее видео с мужиком и кожаным диваном

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: сказку Шварца переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

"Я испугалась": усохшая Утяшева шокировала тощими ногами

Знаменитость кардинально изменилась
Шоу-бизнес

Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой

Артистка была лаконична
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: на мюзикл "Алые паруса"

Мюзикл Максима Дунаевского

Шоу-бизнес

Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова

Артисту предложили кругленькую сумму за откровения

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга
"Мы ее заставляли": Тутберидзе о подводных камнях работы с Загитовой
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+