Обитель милосердия и доброты: в Москве открывается Центр Елизаветы Глинки

Правозащитница Елизавета Глинка трагически погибла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. 20 февраля, в день рождения доктора Лизы, в Москве откроется центр, названный ее именем. С такой инициативой выступили родные, друзья и коллеги филантропа. Идею активно поддержали в Государственной Думе.



Центр Елизаветы Глинки откроется на Пятницкой улице, 18, в центре Москвы. Именно там многие годы располагался основанный ею фонд "Справедливая помощь".

"Мы помогаем тем, кому не помогает никто", – говорила правозащитница. Она собирала гуманитарную помощь, поддерживала людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кормила и лечила бездомных. Доктор Лиза не отказывала никому: каждый мог получить частичку ее доброты, любви и заботы.



Посетители центра ознакомятся с выставкой и интерактивным музеем, где рассказывается о великих людях и меценатах, занимавшихся благотворительностью в нашей стране, а также о тех, без кого эта миссия была бы невозможна – врачах, подвижниках. Также в центре будут проходить семинары и другие обучающие мероприятия для добровольцев, собираться информация о тех, кому нужна помощь.

Всего у центра три зоны: первая – экскурс в историю российской благотворительности, вторая – рассказ о последователях великих людей прошлого, тех, кто помогает людям в наши дни и тех, кому прямо сейчас нужна поддержка и забота, а третья посвящена жизненному пути Елизаветы Глинки.

Двери нового центра будут открыты с четверга, 20 февраля, для всех желающих. Мероприятие посетят родственники, друзья и коллеги Глинки, а также те, кому она помогла: бывшие бездомные, родители тяжелобольных детей, эвакуированных из охваченного войной Донбасса.

Миссию центра директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова видит в продолжении дела Елизаветы Глинки, сохранении традиций ее работы и уникального подхода к каждому подопечному. "Поэтому и музеем это пространство можно назвать весьма условно, главные экспонаты здесь – добрые дела и люди, совершающие поступки", – отметила она.

Свой вклад в открытие центра внес спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты жертвовал часть доходов на нужды фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Правозащитница трагически погибла в декабре 2016 года, но законодатель продолжил поддерживать основанный ею фонд.

"Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь", – говорил председатель нижней палаты.

В том числе благодаря помощи спикера Госдумы открытый доктором Лизой благотворительный фонд продолжил свою высокую миссию. Да и в создании названного в ее честь центра председатель нижней палаты принимал активное участие. В декабре прошлого года законодатель обсуждал этот вопрос с Натальей Авиловой и вдовцом доктора Лизы Глебом Глинкой.

А для расширения возможностей по оказанию адресной помощи нуждающимся Вячеслав Володин предложил создать совет благотворительного фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Каждый из членов совета ежегодно перечисляет средства на нужды организации.

Инициативу спикера поддерживают его коллеги-парламентарии. Главы думских комитетов по бюджету и налогам и по международным делам Андрей Макаров и Леонид Слуцкий, а также депутаты Глеб Хор, Алексей Чепа, Николай Борцов, Сергей Тен и Владислав Резник взяли шефство над фондом "Доктор Лиза".

Ко дню рождения Елизаветы Глинки в Думе открылась посвященная ей выставка. Вячеслав Володин уверен: нужно сделать все, чтобы сохранить память о докторе Лизе. Спикер выразил надежду, что число последователей правозащитницы будет увеличиваться.

"Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны" – подчеркнул председатель нижней палаты.

Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитница погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Для продолжения ее дела друзья и соратники создали фонд "Доктор Лиза".