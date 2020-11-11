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Общество
Соболь проиграла Пригожину по иску о защите чести и достоинства

Соболь проиграла Пригожину по иску о защите чести и достоинства

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин выиграл суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации у юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Любови Соболь.
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Представители "Конкорда" дали комментарий по поводу решения суда по иску бизнесмена к юристу ФБК и телеканалу "Царьград". В пресс-службе пояснили, что Тверской районный суд города Москвы обязал Любовь Соболь не только удалить порочащие истца данные, но и подготовить видеозапись с опровержением и опубликовать ее на сайте канала.

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Сообщается, что сама Любовь Соболь не пришла в суд. В пресс-службе пояснили, что ответчик не воспользовалась правом на предоставление доказательств. Также она лично не посетила ни один судебный процесс.

"Любовь Соболь своим правом на представление доказательств не воспользовалась и личного участия ни в одном судебном заседании не приняла. Более того, принципиально уклонялась от получения всех судебных повесток и направляемых ей процессуальных документов", – говорится в заявлении.

Напомним, поводом для обращения в суд послужила видеозапись, опубликованная на сайте телеканала "Царьград", где Любовь Соболь несколько раз назвала петербургского бизнесмена "бандитом". Более того, юрист ФБК заявила, что Евгений Пригожин якобы покушался на жизнь ее мужа Сергея Мохова.

Петербургский бизнесмен направил в суд иск с просьбой опровергнуть данные, предоставленные юристом ФБК, а также признать информацию порочащей честь и достоинство и удалить видеоматериал из Сети.

Автор: 11 ноября 2020, 11:55

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