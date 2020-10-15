Пригожин опроверг заявления ЕС о наличии у него бизнес-проектов в Ливии

Издание "Интерфакс" обратилось к бизнесмену с просьбой прокомментировать ситуацию с санкциями, введенными против него Евросоюзом. Евгений Пригожин отметил, что ему очень жаль отказываться от своих европейских проектов. Из-за введенных ограничений их придется закрыть. Также, по словам главы "Конкорда", он сожалеет, что не сможет навещать друзей из Европарламента.

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Отвечая на запрос "Интерфакса", Евгений Пригожин еще раз подчеркнул, что у него нет бизнес-проектов в Ливии. Но, по словам бизнесмена, его беспокоит тот факт, что ливийские боевики до сих пор удерживают в плену российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.



