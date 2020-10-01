Какие грибы можно собрать в подмосковных лесах в октябре

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, какие грибы можно найти в лесах региона в октябре. В ведомстве отметили, что из-за сухой погодой грибов пока мало.
Однако найти подберезовики и подосиновики не составит труда. Но других съедобных грибов придется подождать. Кроме того, грибники могут наткнуться на мухоморы, но в комитете жителям рекомендовали не уничтожать их и не употреблять в пищу. Они вредны для человека, но полезны для растений и животных, сообщает телеканал "360".
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