"Разоблачили всю гнилость": скандальное заявление ЦРУ произвело фурор

ЦРУ выложило в открытый доступ документы о лидере запрещенных в России экстремистских организаций – Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) – Степане Бандере. Последствия такого шага в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" оценил член президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой Советского Союза, ветеран Службы внешней разведки, полковник Владимир Горовой.

Правда о Степане Бандере, несмотря на очевидность его причастности к военным преступлениям и казни мирного населения, с трудом доходит до современных властей на Украине. Словно подстегивая этот процесс, ЦРУ опубликовало документы, в которых говорится о лидере ОУН* как об агенте Адольфа Гитлера, а также отмечается, что за пять недель существования "государства" Бандеры были уничтожены пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Публикация американцев вызывает определенное удивление", – признался ветеран Службы внешней разведки, полковник Владимир Горовой. По его словам, американские спецслужбы вступают в противоречие с главной идеей, которую Киев транслирует во внешний мир. "Позиционируют себя как демократов, как людей, в государстве которых все в порядке. У них никакой вины, никаких задолженностей в моральном плане перед миром нет", – напомнил эксперт.

На деле украинское государство далеко от этого идеала. Наглядным доказательством служит тот факт, что Бандера признан национальным героем. "Украина – это полуфашистское государство, с которым мы сейчас вынуждены иметь дела, поскольку сделать что-то в военном плане не можем", – констатировал Горовой.

"На вид оно государство обычного типа, со своим правительством, которое демократическим путем избирается, и так далее, но в принципе оно контролируется именно полуфашистскими элементами. Потому что все эти "Азовы" и вся остальная дрянь, которую понасоздавал прекрасный наш Порошенко... Это же самые настоящие фашисты", – подчеркнул он.

"На самом деле это настоящее полуфашистское государство, которое управляется фашистами и танцует под их дудку. А западные страны, в том числе США, сейчас поддерживают этот режим", – добавил Горовой. И публикация ЦРУ документов, в очередной раз раскрывающих правду о Бандере, является ударом под дых не только украинским, но и американским властям. "Собственные спецслужбы разоблачили всю гнилость и несостоятельность их позиции", – заключил ветеран Службы внешней разведки.

Напомним, что лидер Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (обе признаны экстремистскими и запрещены в России) Степан Бандера считается на Украине национальным героем. Бандеровцы ответственны за множество преступлений против человечества, например за печально известную Волынскую резню.