"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина

Инцидент произошел во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург. По словам пилота, в тот день погодные условия были очень плохими: со всех сторон дули порывистые ветра. Когда лайнер начал набирать высоту, на борту началась "дичайшая болтанка".
"Мы набирали девять тысяч метров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались", – рассказал Владимир Федорушкин телеканалу НТВ. Он добавил, что автопилот был полностью отключен, а руль "был ограничен на одну треть хода", передает Life.
В конце концов летчикам удалось посадить судно. После инцидента российский лидер вызвал в кабинет Владимира Федорушкина и расспросил о случившемся. Пилот подчеркнул, что этот полет стал самым сложным за всю его карьеру. Однако он отказался ответить на вопрос, когда именно произошел инцидент.
В беседе с журналистами бывший командир президентского самолета также поделился подробностями питания Владимира Путина на борту. Пилот заявил, что приготовлением еды занимаются специальные люди. Готовые обеды доставляют в самолет перед полетом. На борту их разогревают и подают лидеру, сообщает телеканал "360".
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