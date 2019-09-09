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"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
На борту самолета, где находился президент России, произошла экстренная ситуация. Подробностями поделился бывший командир президентского лайнера Владимир Федорушкин.
прочитано 981 раз

Инцидент произошел во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург. По словам пилота, в тот день погодные условия были очень плохими: со всех сторон дули порывистые ветра. Когда лайнер начал набирать высоту, на борту началась "дичайшая болтанка".

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"Мы набирали девять тысяч метров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались", – рассказал Владимир Федорушкин телеканалу НТВ. Он добавил, что автопилот был полностью отключен, а руль "был ограничен на одну треть хода", передает Life.

В конце концов летчикам удалось посадить судно. После инцидента российский лидер вызвал в кабинет Владимира Федорушкина и расспросил о случившемся. Пилот подчеркнул, что этот полет стал самым сложным за всю его карьеру. Однако он отказался ответить на вопрос, когда именно произошел инцидент.

В беседе с журналистами бывший командир президентского самолета также поделился подробностями питания Владимира Путина на борту. Пилот заявил, что приготовлением еды занимаются специальные люди. Готовые обеды доставляют в самолет перед полетом. На борту их разогревают и подают лидеру, сообщает телеканал "360".

Автор: 9 сентября 2019, 08:04

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