Стала известна зарплата российских космонавтов

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" назвали размер заработной платы своих сотрудников. Согласно Положению о материальном обеспечении, космонавт получает 63,8 тысячи рублей, кандидат в космонавты – 60,9 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".
Кроме того, у космонавта может быть ежемесячная надбавка в размере четверти от оклада, если он успешно выполняет свои обязанности. В конце года ему также выплачивают тринадцатую заработную плату, передает телеканал "360".
Отмечается, что человек, побывавший в космосе, может получать до 69 тысяч рублей в месяц. За каждый полет ему выплачивают премию. При этом сумма поощрения не раскрывается, сообщает "Царьград".
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