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Общество

Мифы о мусоре: старые проблемы на новый лад

Фото: pixabay.com
Принято считать, что в США и странах ЕС давно и успешно решили мусорный вопрос, и только одна Россия находится позади планеты всей. Однако изучив иностранный опыт, мы пришли к неожиданному выводу – оказывается, ни одна развитая страна до сих пор до конца так и не решила проблему экологичной и безопасной утилизации ТКО. 
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Начнем с США – по многим параметрам эта страна довольно близка к России. По подсчетам самих американцев, каждый гражданин США производит примерно 725 килограммов отходов в год. И будет производить их все больше и больше вплоть до 2100 года, когда динамика мусорной генерации обещает, наконец, стабилизироваться. Но все же сегодня народ Соединенных Штатов, составляя 5% от мирового населения, создает почти треть мирового же объема мусора.

И как же поступает со своими отходами крупнейшая экономика мира? Она их… экспортирует! Каждый год миллион тонн пластика вывозится из США в бедные страны для вторичной переработки, которая на деле нередко оборачивается просто созданием грандиозных мусорных ландшафтов.

До последнего времени основную массу отходов забирал на переработку Китай, но в 2017 году власти этой страны отказались от такого сотрудничества по причинам экологического характера. Вскоре примеру КНР последовали и другие "мусорные партнеры" Штатов – Вьетнам, Малайзия и Таиланд.

Однако большая часть отходов из США по-прежнему экспортируется, только теперь на контейнерах пишут пункты назначения в Камбодже, Лаосе, Гане, Эфиопии, Кении и Сенегале.

А что же с переработкой? На сегодняшний день Соединенные Штаты производят порядка 255 миллионов тонн мусора в год. Выйти на уровень переработки в скромные 20 миллионов тонн планируется только к концу следующего года, и это еще даже не 10% от всей массы производимых в стране отходов. Так что, похоже, американский опыт в этой сфере России не пригодится.

Фото: www.globallookpress.com

Швейцария: мусор соседям

Возможно, стоит обратить внимание на Швейцарию? В Европе Швейцарскую конфедерацию считают едва ли не главным образцом продуманного и эффективного обращения с отходами. С 2000 года эта страна полностью запретила свалки и теперь 53% местного мусора идет на вторичную переработку. Правда, оставшиеся 47% сжигают, причем нередко в непосредственной близости от населенных пунктов, но этот печальный факт местные жители предпочитают не замечать.

Путь обычного коммунального мусора на перерабатывающий завод начинается еще в квартире. Ответственный и законопослушный швейцарец заранее покупает специальный мешок для отходов, в который кладет тщательно рассортированный заранее мусор.

Количество сортов в разных кантонах может достигать десятка, а годовые затраты на мусорные мешки (в их цену как раз и заложена стоимость переработки содержимого) в пересчете на российскую валюту составляют примерно 17 000 рублей на человека в год. Кажется, и эта схема для нашей страны не очень подходит в силу дороговизны и сложности.

Самим швейцарцам, кстати, их способ решения мусорной проблемы тоже, похоже, не слишком нравится. Иначе как объяснить, что только на одном таможенном переходе между Альпийской республикой и соседней Францией как-то раз задержали сразу 140 швейцарцев с багажом, состоящим из пакетов с отходами.

Не желая тратиться на утилизацию своего мусора на родине, бережливые швейцарцы пересекали границу и просто бросали его на обочине дороги. Пресекли "мусорный туризм" французские стражи порядка, взбешенные этим странным импортом из соседней страны.

Фото: www.globallookpress.com

Швеция: жгут за деньги

Еще одна "икона" российских борцов с мусором – Швеция. Там, говорят, переработка отходов дошла до такой степени, что страна теперь закупает чужой мусор, зарабатывая на нем звонкую монету. Но и тут не все так просто: на самом деле Швеция сегодня перерабатывает от трети до половины отходов, производимых ее гражданами.

Все остальное отправляется на мусоросжигательные заводы, которых в этой относительно небольшой стране построено больше трех десятков. На них же доставляют и закупленный за рубежом мусор – чтобы приносить прибыль, заводы должны работать с полной нагрузкой, иначе они окажутся попросту нерентабельными.

Слабое место таких производств – высокая чувствительность к составу сжигаемой массы. Стоит к органическим отходам добавить пластик или бумагу – чтобы жарче горело – как их тонкие фильтры забиваются, и в атмосферу выбрасываются диоксин и другие токсичные соединения. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы дисциплинированные шведы перестали пускать на растопку не предназначенные для этого материалы и тем самым не травили бы родную природу.

Фото: www.globallookpress.com

Франция: примитивная сортировка

В Париже осуществляется первичная сортировка по двум позициям: перерабатываемые отходы и не перерабатываемые. Пока о более серьезной сортировке мусора речь не идет.

После многочисленных опросов и согласований власти Парижа пришли к выводу, что жители города не готовы к переходу на сортировку по более широкому списку, отмечают эксперты. 

Опросы показывают, что сортировать мусор на шесть корзин готовы только 14% населения города. Введение жестких мер контроля (как в Швейцарии) трудоемко и проблематично: необходимо создать дополнительные контролирующие структуры.

Кроме того, большой риск несет в себе человеческий фактор – в первые несколько лет люди будут совершать ошибки при первичной сортировке, а значит, финальная сепарация все равно будет осуществляться на уровне специальных производств. Поэтому в столице Франции до сих пор есть только сортировка на уровне двух корзин, а детальный разбор мусора осуществлять промышленным способом, отмечают специалисты. 

Перечислением проблем с утилизацией ТКО, с которыми сталкивается весь мир, можно заполнить страницы многотомных монографий. Но нашей стране это никак не поможет, как и бездумная экстраполяция готовой схемы утилизации мусора. Может, России и в этом вопросе стоит пойти по своему особому пути? Тем более, других вариантов просто не существует.

Автор: 8 августа 2019, 20:04

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