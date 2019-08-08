Москвичей предупредили о шквалистом ветре и ливне

В четверг, 8 августа, в Москве ожидаются шквалистый ветер и ливень. Непогода придет в столицу после 21 часа. В городе объявлен желтый уровень опасности.
В МЧС рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, сообщает "Москва 24".
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