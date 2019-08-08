В России резко подорожал хлеб

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России выросли в среднем на 7,7% за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на данные Росстата.
Больше всего подорожал черный хлеб. В июне средняя цена продукта составила 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в 2018 году. Далее следует белый хлеб, стоимость которого увеличилась на 8,3%. Цены на серый хлеб выросли на 7,4%, уточняет Life.ru.
Об увеличении стоимости хлеба предупреждали еще в начале года. По мнению экспертов, такой резкий скачок цен на продукт "связан с дефицитом логистических мощностей". "То есть проблема хранения переходящего остатка зерна и новых урожаев могла сказаться на росте цен", – передает слова представителя Института современного развития Никиты Масленникова РИА ФАН.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Принят перечень опасных пород собак.
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи