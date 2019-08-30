Спасенную в нижегородском лесу девочку отправили домой

Маленькая Зарина, три дня блуждавшая в лесу в Нижегородской области, отправлена домой. В понедельник она пойдет в детский сад, передает телеканал "360".
По словам ее матери, девочка чувствует себя нормально – беспокоит только гастрит, но лечение уже назначили. Напомним, что Зарина пропала 18 августа и три дня провела в лесу. Поиски малышки вели волонтеры, местные жители, полиция и спасатели.
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