Российских школьников могут лишить смартфонов

Министерство просвещения рекомендовало властям российских регионов рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов школьниками во время занятий. Соответствующий документ появился на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что чрезмерное увлечение смартфоном может отрицательно сказаться не только на успеваемости учащихся, но и на их психическом здоровье: привести к раздражительности, ослаблению памяти и нарушению сна. Идею уже поддержали больше половины российских преподавателей и родителей (90% и 89% соответственно), передает телеканал "360".
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