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Общество

Пригожин осудил Соболь за наглый выпад против Симоньян

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Историю с дерзкими нападками юриста так называемого фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на беременную Маргариту Симоньян в офисе "Эха Москвы" осудил бизнесмен Евгений Пригожин. Пресс-служба компании "Конкорд" выпустила соответствующий пресс-релиз. 
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В комментарии говорится о недопустимости подобного поведения. Бизнесмен также дал совет всем "либерастам, журналистам и активистам из демшизоидной тусовки проявлять агрессию в отношении него, а не женщин в положении". В конце пресс-релиза оставлен конкретный адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. 

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"Угроза выкидыша": Симоньян поставили страшный диагноз

Вчера около редакции "Эха Москвы", куда пришла главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, находилась активистка ФБК Любовь Соболь. Она около получаса дожидалась журналистку, чтобы грубо задать вопрос о градоначальнике Москвы Сергее Собянине. 

Инцидент закончился ухудшением самочувствия Симоньян, после чего ее отправили в больницу. Врачи сообщили ей об угрозе выкидыша, сейчас они наблюдают за состоянием главреда RT. 

Фото: vk.com/concordgroup_official

Наблюдатели отмечают, что после того, как 5 июня соратница скандального блогера Алексея Навального зарегистрировалась кандидатом в Мосгордуму и начала собирать подписи, чтобы пройти муниципальный фильтр, она ищет любые способы привлечь внимание к своей персоне, чтобы набрать политические очки. 

Автор: Иван Поляков7 июня 2019, 16:58

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