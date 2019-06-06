Сотни человек пришли проститься с убитым в драке спецназовцем ГРУ

В четверг состоялись похороны убитого в драке в Путилково экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. На церемонии прощания присутствовали более 200 человек, пишет "Подмосковье сегодня".
Портал уточняет, что похороны проходили на Митинском кладбище. Гроб несли солдаты Преображенского полка. Никита погиб в драке, вступившись за двух парней, которых избивали толпой. Один из нападавших ударил его ножом в сердце. Было возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых арестованы.
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