"Свет в конце тоннеля": слегший Горбачев обратился к народу из больницы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с НСН признался, что он в больнице, и рассказал порталу о своем состоянии.
По словам политика, "это затянувшееся", имея в виду болезнь. Но диагноз Горбачев не озвучил. "Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело", – признался экс-президент.
При этом он подчеркнул: сказать, что он уже видит свет в конце тоннеля, нельзя – рано. "Но еще сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Еще не видно его", – подчеркнул Горбачев.
О госпитализации первого и последнего советского президента сообщалось еще в апреле, однако точных сведений о болезни Горбачева не было. Так, режиссер кинокартины "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер ждал политика на премьеру, но тот не смог приехать. Тогда и начали циркулировать слухи о болезни Горбачева.
Позднее руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации политика.
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