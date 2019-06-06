Народ проигнорировал бегущего по Питеру Саркози (видео)
Ожидаемого эффекта появление Николя Саркози в черных шортах и в сопровождении двух телохранителей на дорожках Михайловского сада не произвело. Бывшего французского лидера приняли за обычного бегуна.
"Ничего необычного. Просто бывший президент Франции Николя Саркози бегает по вечернему Питеру. Но он же не Дзюба, чтобы его узнавали?" – написали в соцсети жители города, сравнив французского политика с популярным игроком "Зенита".
64-летний Николя Саркози прибыл в Северную столицу, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, пишет РИА ФАН.
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