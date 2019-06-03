"ЕР" разберется с отказом выплачивать пособия родителям детей-инвалидов
Отказ в выплатах противоречит политике государства, которое
многое делает для поддержки материнства и детства, подчеркнула парламентарий.
"Необходимо, чтобы Минтруда разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию
– на каких основаниях было принято решение отказать в выплате", – сказал
Окунева.
В связи с этим она обратилась к главе ведомства Максиму Топилину. В своем запросе партиец указала, что в таких случаях надзорные органы должны принимать сторону родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Люди были вынуждены обращаться в прокуратуру, которая через суд обязывала региональные отделения Пенсионного фонда выплатить пособия.
Сложившуюся ситуацию Окунева назвала абсурдной. "Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей своевременными выплатами", – подчеркнула парламентарий.
Отстоять права граждан на выплаты поможет и Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) "Единой России". Его специалисты соберут информацию о подобных случаях, заявил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Решать проблему партийцы будут в тесном контакте с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов. Активисты помогут выявить другие случаи, когда родителям, участвующим в деятельности НКО, отказываются выплачивать законные пособия.
Несмотря на разъяснения Пенсионного фонда, его региональные отделения продолжают лишать пособий родителей детей-инвалидов, сообщают активисты. При этом труд граждан в родительских организациях – безвозмездный, это не может считаться занятостью и быть основанием для лишения пособий.
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