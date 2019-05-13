Российских политтехнологов обвинили в победе правящей партии ЮАР
Строго говоря, это может считаться попыткой повлиять на выборы, только вот со стороны Британии. Но той самой попытке не суждено было окончиться успехом. Ведь если народ Соединенного Королевства запуган воображаемой "российской угрозой", то африканцы на подобный вброс совершенно никак не отреагировали.
Выборы в ЮАР завершились весьма предсказуемо. Победа Африканского Национального Конгресса с результатом в 57,5% голосов обеспечила партии 230 из 400 мест в парламенте. Это позволит АНК утвердить нынешнего лидера государства Сирила Рамафосу на посту.
Конечно, подобные показатели являются самыми низкими с 1994 года. Но это обусловлено усилением ультралевых и ультраправых политических движений. Однако "Досье" утверждает, что сразу две организации якобы связанные с Евгением Пригожиным, пытались помочь победить правящей партии. Давая при этом "плохие советы".
Утверждения эти весьма забавны и противоречивы. Ведь если какие-либо рекомендации и были даны, то они привели партию к победе. Кстати, именно такой результат был спрогнозирован экспертами еще в феврале. Это отмечало немецкое издание Deutsche Welle, которое точно нельзя заподозрить в пророссийских взглядах.
С октября 2018 года до февраля 2019-го рейтинг поддержки партии вырос на 12%. При этом даже после информационных атак со стороны "Демократического альянса" и до самого голосования подобную статистику удалось сохранить неизменной.
Возможно, тут все дело именно в "неэффективных" действиях российских политтехнологов. В результате вышло так, что, не обращая внимания на подобные фейки и агитационную кампанию западных СМИ, партия смогла удержать именно то количество голосов, которое и прогнозировали AFRIC и IAC (Международный Антикризисный Центр International Anticrisis Center). А эту организацию в страну якобы тоже отправил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин
С октября 2018 года до февраля 2019-го рейтинг поддержки партии вырос на 12%. При этом даже после информационных атак со стороны "Демократического альянса" и до самого голосования подобную статистику удалось сохранить неизменной.
Возможно, тут все дело именно в "неэффективных" действиях российских политтехнологов. В результате вышло так, что, не обращая внимания на подобные фейки и агитационную кампанию западных СМИ, партия смогла удержать именно то количество голосов, которое и прогнозировали AFRIC и IAC (Международный Антикризисный Центр International Anticrisis Center). А эту организацию в страну якобы тоже отправил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Балерина не удержала равновесие
Друзья журналиста в шоке от сложившейся ситуации
Прошло прощание с родительницей актрисы
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Почему все мужики козлы?
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Убить полковника Сандерса!
В Украине опа (
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Все бабы козлы!
Мерзкие шутки Бебуришвили
Спрей от курения
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Задолбала эта идиотка ксюшка
Подскажите координаты целительницы Ирины в Питере, которая снимает порчу
Путин говорит ,что откроет на селе дом культуры