Строго говоря, это может считаться попыткой повлиять на выборы, только вот со стороны Британии. Но той самой попытке не суждено было окончиться успехом. Ведь если народ Соединенного Королевства запуган воображаемой "российской угрозой", то африканцы на подобный вброс совершенно никак не отреагировали.



Выборы в ЮАР завершились весьма предсказуемо. Победа Африканского Национального Конгресса с результатом в 57,5% голосов обеспечила партии 230 из 400 мест в парламенте. Это позволит АНК утвердить нынешнего лидера государства Сирила Рамафосу на посту.

Конечно, подобные показатели являются самыми низкими с 1994 года. Но это обусловлено усилением ультралевых и ультраправых политических движений. Однако "Досье" утверждает, что сразу две организации якобы связанные с Евгением Пригожиным, пытались помочь победить правящей партии. Давая при этом "плохие советы".

Утверждения эти весьма забавны и противоречивы. Ведь если какие-либо рекомендации и были даны, то они привели партию к победе. Кстати, именно такой результат был спрогнозирован экспертами еще в феврале. Это отмечало немецкое издание Deutsche Welle, которое точно нельзя заподозрить в пророссийских взглядах.

С октября 2018 года до февраля 2019-го рейтинг поддержки партии вырос на 12%. При этом даже после информационных атак со стороны "Демократического альянса" и до самого голосования подобную статистику удалось сохранить неизменной.

Возможно, тут все дело именно в "неэффективных" действиях российских политтехнологов. В результате вышло так, что, не обращая внимания на подобные фейки и агитационную кампанию западных СМИ, партия смогла удержать именно то количество голосов, которое и прогнозировали AFRIC и IAC (Международный Антикризисный Центр International Anticrisis Center). А эту организацию в страну якобы тоже отправил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин

С октября 2018 года до февраля 2019-го рейтинг поддержки партии вырос на 12%. При этом даже после информационных атак со стороны "Демократического альянса" и до самого голосования подобную статистику удалось сохранить неизменной.

Возможно, тут все дело именно в "неэффективных" действиях российских политтехнологов. В результате вышло так, что, не обращая внимания на подобные фейки и агитационную кампанию западных СМИ, партия смогла удержать именно то количество голосов, которое и прогнозировали AFRIC и IAC (Международный Антикризисный Центр International Anticrisis Center). А эту организацию в страну якобы тоже отправил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.