Утомленных жарой москвичей оставляют без горячей воды
Отключение горячей воды – плановая процедура. Она необходима, чтобы службы смогли подготовить коммуникации к отопительному сезону. Работы должны завершиться до конца августа.
Жители столицы могут узнать даты отключения горячей воды для каждого жилого дома на портале mos.ru. Достаточно ввести адрес на специальной страничке – и информация сразу отобразится в виде календаря.
"Будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика и ремонты магистральных и разводящих тепловых сетей", – говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Отключать горячую воду службы могут лишь на десять дней. Если эти сроки нарушаются (или же воду отключили не по графику), москвичам следует обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную. Кроме того, можно выяснить подробности в своей управляющей компании или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ранее в МОЭК предупреждали, что профилактические работы коммунальщики начнут уже с 13 мая. В компании напомнили: до 2011 года отключение горячей воды длилось 14 дней, а еще раньше – 21 день.
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