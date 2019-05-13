Вылетевший в Самару лайнер "Аэрофлота" срочно вернулся в Шереметьево
Лайнер покинул Шереметьево в 01:59 мск. Рейс в Самару выполнял Sukhoi Superjet 100.
Согласно данным онлайн-табло самарского аэропорта, самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30 мск), передает ТАСС. Прилет ожидался в 06:00 по местному времени.
В международном аэропорту Курумоч прояснить ситуацию не смогли, сообщает РИА ФАН. Подробности рассказали в Шереметьево. Причиной возвращения и экстренной посадки лайнера стала техническая неполадка. По предварительным данным, возникла проблема с подачей воздуха в кабину Sukhoi Superjet 100.
"После взлета командир воздушного судна сообщил о проблемах с наддувом воздуха в кабине. Сообщил, что будет возвращаться. Вернулся благополучно", – цитирует собственный источник в Шереметьево Life. Лайнер встретили с сопровождением пожарных машин. "Проблема выявлена, самолет заменен", – заверили в аэропорту.
Напомним, что 5 мая в Шереметьево произошла трагедия, унесшая 41 жизнь. Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жестким – самолет загорелся.
Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными
В семье звезды разыгралась драма
Балерина не удержала равновесие
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Алсу опозорилась
Почему все мужики козлы?
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Все бабы козлы!
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Когда родит Меган Маркл?
В Украине опа (
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Виктория