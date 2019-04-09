"Расследование" Соболь разваливается из-за отказа родителей от исков к Пригожину

Московский суд провел в понедельник предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников юриста Любови Соболь к компании "Конкорд", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.



Темой иска являлись заболевания детей в нескольких московских школах. Однако процесс не дошел до судебных разбирательств, поскольку двое из 15 истцов отказались от разбирательств: "Конкорду" удалось урегулировать дело в досудебном порядке.

Также в зал суда не пришли еще двое родителей. Таким образом, слушания перенесены на 15 апреля, сообщает ФАН.



Любовь Соболь пренебрегала правилами поведения в зале заседания: она публиковала в Twitter фотографии с разбирательства, несмотря на запрет на фото и видеосъемку, отмечают журналисты.

Противостояние между "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК) блогера Алексея Навального и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным началось в феврале. Тогда YouTube-канал "Навальный-live" опубликовал интервью с экс-сотрудницей комбината "Московский школьник" Натальей Шиловой, который по ошибке связывают с компанией Пригожина "Конкорд". Ее рассказ сопровождался фотографиями, якобы свидетельствующими об антисанитарии на предприятии.

Позже выяснилось, что расследование полностью сфабриковано, а Шилова читала заранее заготовленный текст. При этом фотографии были взяты сотрудниками ФБК из интернета.

При этом ранее пресс-служба "Конкорда" публиковала заявление Евгения Пригожина о встрече с Навальным. "Это была наглая попытка вымогать у меня деньги. Во время первого общения с Алексеем он поднял два вопроса. Первый: Я должен буду дать ему 300 миллионов на муниципальную кампанию ФБК в Петербурге. Тогда не будет никаких расследований про питание. Второй: Он сообщил, что "его слово в стране является законом и при желании он может натянуть любого чиновника и бизнесмена", – приводит пресс-служба слова предпринимателя.

Источник заболевания детей Роспотребнадзор установил еще в конце декабря. Причиной стал некачественный творог, произведенный на заводе в Липецке. Обеспокоенным родителям также была дана возможность ознакомиться с результатами проверки.

Однако поставщики социального питания не остановились на этом: сейчас собственное расследование проводит Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.