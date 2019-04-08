ВВС вывели на чистую воду за фейк о российском следе в мадагаскарских выборах
Фабрика работала в заданном ключе, чтобы повлиять на конечный исход голосования. Помимо этого еще один американец Уильям Алдерсон имел контакты с кандидатами и передавал им деньги. Также есть свидетельства об участии штатовских специалистов в организации локальных беспорядков.
Чтобы отвести внимание общественности от американского вмешательства британская телекомпания ВВС выпустила низкопробный фильм-расследование якобы о российском следе в этих выборах, пишет ФАН.
Правда, доказательств этому нет, кроме фотографий из Google. Если в Британии думают, что все белые люди с ноутбуками и с пивом прибыли на Мадагаскар из России, то они явно ошибаются (в фильме они именно так и выглядят).
Британцы, если говорить прямо, врут напропалую. Они сообщают, что русские прибыли на остров еще в марте прошлого года. Тогда как собкор ВВС из российского филиала Андрей Сошников, опасаясь создания уголовно наказуемых фейковых новостей, раскрыл правду:наблюдатели из России прибыли на остров только во время выборов, 7 ноября.
Про деньги, которые якобы кандидатам предлагали русские, вообще читать смешно. В конечном итоге, раздавать обещания от имени россиян их мог кто угодно. Вдобавок их так и не выплатили никому. Есть и прямые свидетели тому: пастор Майол и Оня Расаминана подтвердили, что никаких русских денег они не получали. Тем более нелепыми выглядят инсинуации ВВС о том, что, мол, за "российским политтехнологами" стоит известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Ну, кто бы сомневался.
На основе непроверенных данных и самых настоящих сплетен базируется все расследование ВВС. Но это же ничто по сравнению со стопроцентными пруфами американского участия в малагасийских выборах президента. Понятно, что спецкоры из ВВС отрабатывали заказ "Большого брата". Но сделали они свою работу крайне топорно и непрофессионально.
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