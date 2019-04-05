Британки сняли порно для детей и раздосадовали зрителей

Идея пяти британских мам снять порно для детей с треском провалилась. Представленный ими ролик разочаровал зрителей, передает "360".
Как говорят критики, женщины не изобрели ничего нового – таких видео полно на сайтах для взрослых. Раздосадовал и тот факт, что в съемках участвовали порнозвезды. В итоге Channel 4 закрыл телешоу Mums Make Porn.
Отпрыск звезды собирается в суд
Шутки кончились
Он умер в возрасте 88 лет
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Не хозяйственная жена
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Пропал кот
Он изменил мне со страшной бабой
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Крик души
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Передумала выходить замуж
Вредно ли щелкать семечки?