Британки сняли порно для детей и раздосадовали зрителей

Идея пяти британских мам снять порно для детей с треском провалилась. Представленный ими ролик разочаровал зрителей, передает "360".

Как говорят критики, женщины не изобрели ничего нового – таких видео полно на сайтах для взрослых. Раздосадовал и тот факт, что в съемках участвовали порнозвезды. В итоге Channel 4 закрыл телешоу Mums Make Porn.



