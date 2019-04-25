Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте организации, на протяжении последних лет сотрудники наблюдали работу западных политтехнологов. Те вмешивались в политику Судана посредством СМИ и управляемых протестов, которые курировали американские и европейские специалисты.

В пресс-релизе также сообщается, что Фонд неоднократно информировал правительство во главе с Омаром аль-Баширом об угрозе обвала национальной валюты, роста цен и гиперинфляции. Однако власть игнорировала прогнозы.

Фонд назвал одним из важнейших результатов своей работы консультирование по "бескровной передачи власти", благодаря чему удалось избежать столкновений между демонстрантами и неминуемых жертв.

Кроме того, специалисты организации разработали экономическую стратегию для Судана, предполагающую повышение доходов республики и населения. Однако, как и в случае с прогнозами и фактами западного вмешательства, правительство аль-Башира проигнорировало план.

Сегодня Фонд защиты национальных ценностей видит своей главной задачей недопущение дестабилизации политической ситуации в республике. Эксперты вынуждены признать, что Судан находится на грани гражданской войны. Также есть угроза разрастания группировок исламистского толка. Фонд намерен консультировать все стороны политического кризиса, при этом глава организации Александр Малькевич призвал западную прессу прекратить распространение дезинформации.

Ранее президент Фонда отметил, что с 2017 по 2019 годы США вмешивались во внутренние дела 26 стран, а за последние десять лет от "демократического" вмешательства пострадали больше 80 государств. Как сообщали работающие в республике журналисты ФАН, демонстранты подозревали, что протестом движут американские спецслужбы и прозападная коммунистическая партия Судана.

Ряд изданий связывает оказание консультационных услуг политтехнологов Фонда с имением Евгения Пригожина, но эта информация подтверждения в организации не нашла.