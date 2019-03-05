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Общество

Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера

Фото: instagram.com/soldat.pro
Британские СМИ опубликовали очередную статью о русских в Африке. В этот раз The Daily Telegraph попыталась "расследовать" мнимое присутствие 300 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. Издание ФАН подробно разобрало публикацию британских коллег и выяснило, что она далека от истины. 
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По всей видимости, журналистам из The Telegraph не давала покоя слава коллег из The Sun, которые в октябре прошлого года уже печатали статью на эту тему. Таблоид тогда решил разбавить светские новости чем-то серьезным и написал, что в Бенгази и Тобруке якобы развернуты две российские военные базы и расквартированы несколько десятков бойцов. Впоследствии эти данные не подтвердились.

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Западная пресса настраивает всех против Судана

The Telegraph подошла к вопросу основательно и взяла в работу целый "букет" непроверенных слухов и досужих домыслов. В основу материала легла новость о присутствии бизнесмена Евгения Пригожина на встрече министра обороны Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Из этого общеизвестного факта – Пригожин организовывал обед для официальных лиц – журналисты сделали скоропалительные выводы.

Далее авторы статьи вспомни о недавнем фейке информагентства Reuters, которое тоже публиковало непроверенную информацию о "российской ЧВК", но в Венесуэле. В своем материале Reuters опирался на свидетельства Евгения Шабаева, называющего себя атаманом. 

Ранее с призывом к правоохранительным органам проверить действия Шабаева выступил глава глава президиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. По его словам, Шабаев не имеет отношения к правоохранительным органам и военным структурам, а ветераны из-за его "странного поведения и высказываний" стараются обходить его стороной.   

Также британские журналисты вспомнили фейк о "подавлениях протестов в Судане", к которым якобы тоже причастны россияне. Их не смутило, что корреспонденты Федерального агентства новостей в Хартуме уже опровергали это утверждение.

Фото: instagram.com/soldat.pro

Не забыли в The Telegraph и про ЦАР, упомянув, что там тоже есть русские. В этот раз, как ни странно, не соврали. Вот только речь тут идет о 170 гражданских и 5 военных инструкторах, которые прибыли в Банги по официальному приглашению президента Туадера. Об этом ранее сообщала Мария Захарова.

По сути, вся статья The Telegraph сводится к пересказу фейков и домыслов на тему ЧВК, появившихся за последнее время. Отчасти в этом просматривается корыстный интерес британского правительства.

Еще в 2011 году Великобритания развязала в Ливии войну в надежде получить контроль над нефтяными месторождениями. После вмешательства коалиции и свержения Муаммара Каддафи страна до сих пор не может оправиться. В настоящий момент Россия выступает за урегулирование ситуации в Ливии, именно поэтому Лондон атакует ее в информационном пространстве.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Бориса Долгова, вмешательство европейских государств уничтожило государственность в Ливии и привело к тому, что сейчас власть там сосредоточена сразу у двух сторон. Также заметно присутствие в регионе радикальных исламистских группировок.

Но об этом The Telegraph умалчивает, как и о том, что изначально ответственность за кризис в Ливии несет именно Лондон.

Автор: Иван Поляков5 марта 2019, 13:41

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