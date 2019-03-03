Нашедший 400 тысяч долларов уборщик сдал все деньги полиции

Работник одной из компаний, которая предоставляет в Лондоне услуги по уборке, обнаружил в салоне автобуса конверт с 300 тысячами фунтов стерлингов, что составляет почти 400 тысяч долларов или свыше 26 миллионов рублей, передает Life.ru. Свою находку мужчина сдал в полицию. По предварительным данным, деньги забыл на сидении один из пассажиров. Впрочем, кто именно это был, куда он вез этот конверт и почему решил воспользоваться услугами общественного транспорта, а не такси, да еще и был столь невнимателен – пока неизвестно.