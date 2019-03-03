На Украине трое суток пытаются снести Монумент славы

Расположенный на Стрыйской улице во Львове Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил уже третьи сутки пытаются снести украинские рабочие. Возведенный в честь победы над нацистской Германией памятник, кажется, уверенно держит оборону.



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