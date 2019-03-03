"Служил в СС": Невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, который много внимания уделяет расследованию тайны гибели группы Дятлова обнаружил новый невероятный факт, связанный с этой историей. Один из членов группы – Семен Золотарев – перед началом похода встретил своего потерянного на войне брата.

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