"Служил в СС": Невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова
В дневнике группы Игоря Дятлова рассказывается о том, как перед восхождением на гору Холатчахль туристы отправились в 41-й поселок. Это рабочее поселение неподалеку от города Ивдель на Северном Урале, где жили вольнонаемные и бывшие заключенные, занятые на лесозаготовках.
Несмотря на суровых обитателей этого глухого уголка, а возможно и благодаря им, визит группы прошел спокойно. Однако внимание Валентина Дегтерева привлекло странное поведение новичка среди туристов группы Дятлова – Семена Золотарева. Оказавшись в поселке он стал вести себя крайне тихо, никак не контактировал с местными жителями и крайне неохотно фотографировался.
Однако на тех снимках, которые все же удалось сделать, рядом с Семеном Золотаревым можно заметить одного местного жителя – крепкого молодого человека с усами. На кадрах видно, что они общаются с Семеном.
Валентин Дегтерев уверен, что это ни кто иной, как брат Семена Золотарева Николай. Молодой человек, напомнил исследователь, пропал после Великой Отечественной войны. Он служил в рядах СС и после победы Советского Союза по понятным причинам перестал выходить на связь.
"Видимо Семен как-то связался с ним еще до похода, может, получил от него письмо. Поэтому он и напросился в группу Дятлова, заранее зная маршрут похода", – написал Дегтерев. Встреча братьев оказалась последней. Семен погиб в походе, а молодой человек, которого уральский исследователь называет его братом, растворился на просторах Советского Союза.
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