Кот помог студенту получить зачет (видео)
Ролик со студентом, который сдает зачет, надев костюм кота, появился в соцсети "ВКонтакте". В комментариях отмечалось, что молодой человек пошел на такой шаг, потому что преподаватель любит кошек. На видео Надежда Солопова гладит "кота" и приговаривает: "Пожизненная сдача! Пожизненная!".
В комментариях к видео студенты писали, что преподавательница очень любит кошек, студенты об этом прекрасно знают и пользуются ее слабостью во время сессии. По их словам, Солопова может прибавить баллов за письменные принадлежности или одежду с кошками. А иногда на ее занятия приносили живых котов.
Ролик был опубликован в группе "Надежда Саввична и ее рыбы" еще в 2018 году, однако почему-то стало популярным именно сейчас. Но вскоре после того, как тема попала в местные СМИ, все публикации из социальных сетей пропали. А и.о. ректора университета Сергей Постников пообещал радиостанции "Говорит Москва" тщательно проверить информацию.
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