Юриста из команды Навального пригласили на комбинат "Конкорд"
Около месяца назад либеральные СМИ заполонила информация о вспышке кишечных заболеваний в московских детских садах. Фейковые новости распространялись не без участия ФБК Алексея Навального. Сам блогер со знанием дела утверждал, что в отравлении детей виноват не испорченный липецкий творог, а лично руководитель "Конкорда" Евгений Пригожин.
В ситуацию вмешался, как и положено, Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели расследование и опровергли заявления о вине поставщика питания. Выяснилось, что никаких нарушений на "Конкорде" нет.
Петербургский предприниматель предложил юристу ФБК Любови Соболь лично в этом убедиться. Приглашение Соболь в "Конкорд" опубликовано на официальной странице пресс-службы предприятия "ВКонтакте".
Новый поток негатива в адрес Пригожина со стороны ФБК начался после того, как бизнесмен отказался сотрудничать с Навальным. О встрече главы "Конкорда" с блогером писал Telegram-канал "Незыгарь" 2 февраля, она прошла в петербургском отеле Sokos.
По данным "Незыгаря", глава ФБК пытался шантажировать своего визави. Он заявил, что нападки на комбинаты школьного питания прекратятся, если Пригожин поможет Навальному с предстоящими муниципальными выборами в Северной столице. Бизнесмен ответил отказом.
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