"ЕР" отобрала 600 заявок на конкурс социальных проектов
Несмотря на то, что конкурс проходит впервые, на участие в
нем было подано более шести тысяч заявок, отметил партиец. Самыми активными
оказались сельские первичные отделения – от них поступило 3,5 тысячи заявок.
По словам Турчака, все предложения обсуждались с местными жителями. "Проекты первичных отделений связаны с поддержкой молодежи, семьи и детей. Много предложений касалось патриотизма и гражданской активности в целом", – сказал секретарь генсовета "ЕР".
Он привел в пример инициативу первичного отделения Нахимовского района Севастополя по восстановлению 7-й мортирной батареи и организации на ее территории музейного комплекса. В свою очередь, единороссы Ростовской области хотят оснастить библиотеку оборудованием для слабовидящих.
Также Турчак выделил проект первичного отделения в селе Верхняя Заимка (Бурятия). Местные партийцы хотят построить там теплую раздевалку у хоккейной площадки. А в Хакасии предложили сделать освещение на лыжной трассе.
Эти и сотни других предложений партия обязательно реализует, заверил Турчак. По его словам, многие проекты касаются патриотического воспитания, сохранения исторической памяти.
Больше всего заявок было направлено из Ростовской области - 551 предложение. Активность проявили и башкирские единороссы (282 заявки), крымчане (259). Более чем по 100 инициатив поступило от каждого из 21 регионального отделения "ЕР": в Удмуртии, Хакасии, Красноярском, Приморском краях и из других регионов.
Каждая заявка оценивается минимум двумя экспертами. Победителей определят в трех категориях: сельские, городские первичные отделения, а также отделения административных центров субъектов.
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