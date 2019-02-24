После неудачной атаки на Пригожина Соболь продолжает скрываться от журналистов

Блогер Алексей Навальный и юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь продолжают игнорировать неудобные вопросы, связанные с провальными расследованиями.



Вопросы к "ФБК" появились после публикации интервью с некой Натальей Шиловой. Женщина назвала себя "бывшей" сотрудницей предприятия "Московский школьник", якобы принадлежащего – по ее словам – комбинату "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина. Она обвинила комбинат в поставках испорченных продуктов в московские детские образовательные учреждения.

В качестве доказательства было представлено фото унитаза, в котором якобы моют овощи для детей. Однако пользователи сразу же узнали мем десятилетней давности. Представленный публике "унитаз" абсолютно никак не относится к предприятию питания.

Алексей Навальный, поняв свой прокол, сразу же поспешил удалить снимок. Читатели задались справедливым вопросом, а стоит ли доверять другим "расследованиям" блогера.

В "лужу" села и соратница Навального, юрист "ФБК" Любовь Соболь, которая заявила о вине "Конкорда" в массовом отравлении в столичных школах. А ведь еще в декабре Роспотребназдор обнародовал результаты собственного расследования, согласно которому причиной заболеваний стали некачественные продукты, произведенные на липецком молокозаводе.

Евгений Пригожин после случившегося организовал экскурсию на предприятие для родителей пострадавших детей. Соболь также получила приглашение, однако проигнорировала его.

До сих пор Любовь Соболь продолжает занимать странную позицию: она обвинила компанию в отравлении детей, предоставив фейковые доказательства, но не комментирует журналистам эту тему.

Сегодня, в день памяти Бориса Немцова, в Twitter юриста "ФБК" на эту тему также ничего не было опубликовано. Любовь Соболь, очевидно, сама понимает, что неправа, и потому даже не пытается это опровергнуть. Соратница Навального пыталась "выехать на волне хайпа", однако её подвели "унитазы".