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Общество

Володин направил на благотворительность 38 миллионов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил часть своих доходов на благотворительность. По словам советника председателя нижней палаты по связям со СМИ Анастасии Кашеваровой, общая сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей.   
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Володин направляет часть доходов на нужды благотворительности и оказание адресной помощи на протяжении нескольких лет , отметила Кашеварова.  

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Депутаты не скупятся на благотворительность

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В частности, 22 миллиона спикер Госдумы пожертвовал на завершение строительства школы "Феникс" в деревне Мольгино Смоленской области. Учебное заведение предназначено для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот.

Также благодаря помощи спикера были закуплены комплекты зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников. 

Фото: duma.gov.ru

Помогает спикер Госдумы и со строительством многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. На завершение возведения здания председатель нижней палаты направил пять миллионов рублей.  

Дом состоит из шести подъездов и предназначен для расселения 23 ветхих бараков, часть из которых построили еще во время войны. В сентябре этого года ключи от новых квартир получат 256 семей. 

Фото: duma.gov.ru

Кроме того, по 2,5 миллиона рублей Володин пожертвовал благотворительному фонду Доктора Лизы и организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Также спикер направил 4,25 миллиона на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви. 

Елизавета Глинка. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Полтора миллиона рублей председатель нижней палаты отдал на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в Хвалынске Саратовской области и 1,1 миллиона – на оказание адресной помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию. 

Напомним, в 2017 году Вячеслав Володин направил на благотворительность половину своих доходов – 25,5 миллиона рублей, в 2016 – 31. В 2014 и 2015 спикер Госдумы жертвовал по 40 миллионов. Основная часть доходов председателя нижней палаты – прибыль по вкладам и ценным бумагам. 

Автор: Иван Прошкин2 февраля 2019, 11:35

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