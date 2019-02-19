"Конкорд": Пригожин отказался заплатить 300 миллионов шантажисту Навальному

Пресс-служба компании "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина раскрыла подробности его встреч с блогером Алексеем Навальным и юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

Напомним, недавно Алексей прилетал в Петербург – якобы к соратникам. Однако вскоре в интернете появились любопытные фотографии. На снимках запечатлены двое мужчин, практически одновременно выходящих из отеля "Сокос" на Васильевском острове. Один из них – Навальный, а другой – постоянная жертва его нападок Евгений Пригожин. СМИ тут же задались вопросом: о чем они могли беседовать?

А на днях в Северной столице состоялось еще одно примечательное рандеву. Подопечная Навального, юрист ФБК Любовь Соболь приехала в город на Неве и сразу отправилась на встречу с человеком, очень похожим на Пригожина. Говорили они недолго.

Журналисты начали строить разнообразные теории относительно новой коалиции "Навальный – Пригожин" в преддверии надвигающихся муниципальных и губернаторских выборов в Северной столице, назначенных на 8 сентября. Однако долго гадать не пришлось. Евгений Пригожин сам подтвердил: встречи действительно были. И подробно рассказал, чего от него хотел блогер.

– Алексей Навальный на встрече 2 февраля сделал мне предложение о полном закрытии искусственно нагнетаемого скандала вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы. Дословно его предложение звучало так: "Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать", – приводит слова бизнесмена пресс-служба "Конкорда".

Для любителей мелочей. Навальный и Пригожин- одной дорогой. В одно время. pic.twitter.com/uf1X2lTKYq — блаблакар до Керчи (@TMLN_doc) 3 февраля 2019 г.

Напомним, после декабрьской вспышки кишечной инфекции в столичных школах и детсадах ФБК Навального обвинил во всем поставщиков продуктов. Больше всех досталось собственно "Конкорду" – из компании буквально сделали "козла отпущения". И это при том, что Роспотребнадзор уже провел проверку и выяснил: причиной заражения стал некачественный творог липецкого молокозавода.

Пригожин пригласил всех желающих приехать на производство и сам провел экскурсию по цехам, показав, что на "Конкорде" строго соблюдаются все санитарные нормы. Мамы заболевших детей приехали и лично убедились в этом, Соболь почему-то отказалась. А тем временем развивалась история с шантажом.

– Навальный дал мне срок на размышление две недели, – говорит Пригожин. – Ровно через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы.

И действительно, накануне ФБК опубликовал шокирующее интервью с некой Натальей Шиловой, названной бывшей сотрудницей комбината "Московский школьник". Она рассказала, в каких жутких антисанитарных условиях готовят еду для детей – мол, в консервах червяки, томатную пасту соскребают с пола, а фрукты и овощи моют в унитазе. Правда, на поверку страшные фотографии оказались старыми интернет-приколами. Теперь "МШ" готовит к Навальному иск за клевету.