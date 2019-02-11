Соболь пропала после приглашения Пригожина посетить комбинат "Конкорд"
Однако Соболь перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе куда-то пропала. Сложилось впечатление, что она не хочет ехать в производственное учреждение.
По словам корреспондентов ФАН, Соболь обещала побеседовать с ними по телефону позже, но затем перестала брать трубку.
Ранее "Политэксперт" писал, что Евгений Пригожин согласился лично показать Любови Соболь комбинат питания "Конкорд", как она и просила. Однако перед этим ведущей необходимо получить санитарную книжку и пройти медосмотр.
Пока сотрудница ФБК, которую нередко называют "крикливой женщиной в красном", не ответила на повторное приглашение Пригожина. Она подозрительно молчит уже три дня.
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