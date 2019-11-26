Сомнительное заявление, сделанное Олегом Сенцовым накануне вручения ему Сахаровской премии в Страсбурге, превращается в полный абсурд, если учитывать контекст, в котором оно было произнесено. Дмитрий Стешин напомнил, что Украина умудрилась развязать в географическом центре Европы полномасштабную войну.
"Атомная бомба – это именно то, чего не хватает до полной, жовто-блакитной победы", – с иронией отметил журналист. Неясно, к кому со своими требованиями обратился Сенцов. "Есть одна маленькая деталь – кто вернет Украине атомную бомбу? Путин? Или Макрон подарит?" – заметил он.
Таким образом, все слова о необходимости получения или разработки ядерного оружия Украиной не имеют никаких положительных последствий для страны. Вместе с тем они несут в себе вполне реальную опасность, о чем весьма жестко предупредил украинцев Дмитрий Стешин. "Кстати, хохлы очень давно пытаются кукарекать про самодельное атомное оружие, и надо заметить, чем громче они кукарекают, тем ближе реальный демонтаж Украины", – подчеркнул он.
"Сенцов потребовал вернуть укре ядерное оружие".— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) November 26, 2019
ЯО было у СССР, не у хххлв. ЯО никогда укре не принадлежало, это все свидомые мрии. Оружие принадлежит тем, у кого КНОПКА. Кнопка была в Москве. А обезьянам граната не положена..
На Украине, напомнил журналист, расположены 115 атомных объектов. "Материала для "грязной бомбы" – тонны", – оценил Стешин. У него, как у человека, бывшего на месте уничтоженной из-за чернобыльской катастрофы деревни, есть сомнения, что у Киева хватит квалификации без внешнего управления содержать эту важную сферу в надлежащем порядке.
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