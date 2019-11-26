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"Реальный демонтаж Украины": стране предрекли крах

Фото: www.globallookpress.com
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин на своем канале в "Телеграм" обратил внимание на слова украинского режиссера Олега Сенцова. По мнению российского журналиста, его требования вернуть Киеву ядерное оружие несут реальную опасность для будущего всей страны.
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Сомнительное заявление, сделанное Олегом Сенцовым накануне вручения ему Сахаровской премии в Страсбурге, превращается в полный абсурд, если учитывать контекст, в котором оно было произнесено. Дмитрий Стешин напомнил, что Украина умудрилась развязать в географическом центре Европы полномасштабную войну.

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"Атомная бомба – это именно то, чего не хватает до полной, жовто-блакитной победы", – с иронией отметил журналист. Неясно, к кому со своими требованиями обратился Сенцов. "Есть одна маленькая деталь – кто вернет Украине атомную бомбу? Путин? Или Макрон подарит?" – заметил он.

Таким образом, все слова о необходимости получения или разработки ядерного оружия Украиной не имеют никаких положительных последствий для страны. Вместе с тем они несут в себе вполне реальную опасность, о чем весьма жестко предупредил украинцев Дмитрий Стешин. "Кстати, хохлы очень давно пытаются кукарекать про самодельное атомное оружие, и надо заметить, чем громче они кукарекают, тем ближе реальный демонтаж Украины", – подчеркнул он.

На Украине, напомнил журналист, расположены 115 атомных объектов. "Материала для "грязной бомбы" – тонны", – оценил Стешин. У него, как у человека, бывшего на месте уничтоженной из-за чернобыльской катастрофы деревни, есть сомнения, что у Киева хватит квалификации без внешнего управления содержать эту важную сферу в надлежащем порядке.

Автор: 26 ноября 2019, 13:55

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