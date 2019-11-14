СМИ: следствие подозревает хакеров Lurk в краже 2 миллиардов рублей у Пригожина

В Екатеринбурге продолжается суд по делу хакерской группы Lurk, первые слушанья по которому прошли еще в начале года. Группировка состояла преимущественно из жителей Свердловской области и занималась кражей крупных сумм со счетов российских банков и компаний.



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