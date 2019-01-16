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Общество

Из порно – в церковь: звезда фильмов для взрослых резко сменила работу

Кристал ди Грегорио-Бассетт. Кадр youtube.com
Кристал ди Грегорио-Бассетт называет себя первой порнозвездой, ставшей проповедником. Бывшая американская порноактриса рассказала, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианкой.
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Кристал работала в порноиндустрии под псевдонимом Надя Хилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всех крупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.

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Около трех лет назад 34-летняя женщина отправилась в церковь на Пасху. Как рассказывает Кристал, во время службы на нее снизошло откровение: она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вред ее психике и окружающим.

Американку удерживала на "вредной работе" роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов в месяц, особняк в Малибу за десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и дом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она решилась: объявила себя банкротом и покинула индустрию.

Найти новую работу ей удалось не сразу – Кристал отказывали, узнав о ее прошлом. Сына ди Грегорио-Бассетт  дразнили в школе. Но все же ей удалось устроиться помощником адвоката.

В свободное время она ходит в церковь и читает проповеди. "Ко мне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне все как есть и не беспокоиться, что я буду его судить", – отметила она. Недавно Кристал помогла одной из коллег по прежней работе порвать с порноиндустрией и прийти к вере, передает Fox News.

Автор: Андрей Евлампиев16 января 2019, 14:48
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Трагические судьбы звезд порно

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