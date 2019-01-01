Что ждет Украину в 2019 году

Наступивший год вряд ли принесет жителям Украины позитивные эмоции. Создается впечатление, что президент Петр Порошенко сделал все для того, чтобы испортить своим соотечественникам не только праздничное настроение, но и жизнь: часть страны утеряна, население нищает, цены и тарифы растут, гривна обесценивается. Была надежда на маленькую победоносную войну, да и та разбилась о российский пограничный катер.

Пытаясь изо всех сил удержаться у власти, Петр Порошенко устроил в конце ноября 2018 года провокацию в Керченском проливе. Задумка была с перспективой на 2019 год, но что-то пошло не так. Сам поход на разваливающихся суденышках почти удался, если бы не таран одного из украинских кораблей российским пограничным катером. В итоге суда и моряков задержали, президент испортил своим воякам праздник: Новый год они встретили в российских СИЗО – кто в Москве, а кто в Крыму.

Вероятно, что примерно так все и задумывалось. После этого Порошенко чуть ли не на коленях умолял депутатов Рады ввести в стране военное положение на два месяца, но народные избранники раскусили президента и дали добро лишь на месяц. А пойди все по сценарию Порошенко, то сидел бы он еще на президентском кресле – один Госдеп знает сколько.

Пришлось бы отменить мартовские выборы, и тогда глава государства мог бы бесконечно долго говорить о соседе-агрессоре и продлевать режим военного положения, во время которого вводятся серьезные ограничения в жизни страны.

Правда и сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что Петр Алексеевич до 31 марта может еще устроить какую-нибудь заваруху на море или на суше. Вопрос только в том – даст ли ему добро на это вашингтонский обком? Да даже, если и не даст, Порошенко может пойти ва-банк, как когда-то это на это решился Михаил Саакашвили.





Вот только в этом случае президенту Незалежной стоит запастись хорошо ложащимся в рот галстуком. А народу Украины с вполне реально перспективой таких пассажей остается только мечтать о лучшей жизни и потуже затянуть пояса.

Есть еще другой вариант: Порошенко решит пойти на выборы со своим рейтингом в 10%. Вот только сражаться ему придется с довольно сильными фигурами – газовой принцессой Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Для Украины что одна, что другой – выбор, конечно, так себе. Но, на безрыбье, как говорится и рак рыба.





Конечно, Порошенко проиграет выборы, у него очень низкий рейтинг доверия, сказал в интервью Dni.Ru руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. "Мы видим, как действующий президент не собирается с этим мириться, он пытается всеми способами остаться у власти, и недавняя провокация в Керченском проливе – несомненно, один из таких способов", – сказал политолог.

По мнению эксперта, этим решением президент Украины попытался консолидировать общество, в первую очередь, его националистическую часть, вокруг власти. Все это вполне укладывается в логику его избирательной кампании.





"Что касается того, какой кандидат устроил бы Кремль, то очевидно, что в текущей ситуации пророссийский политик на выборах президента Украины победить не сможет, даже если будет принимать в них участие", - продолжил Олег Иванов.

Вне зависимости от того, кто станет новым президентом Украины – Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский или представитель правой националистической оппозиции – он все равно продолжит реализацию прозападной антироссийской политики. Поэтому весьма маловероятно, что после выборов отношения Москвы и Киева улучшатся. Впрочем, и ухудшения ждать тоже не стоит, так как ниже текущего уровня, наверное, уже только реальная война, считает эксперт.





Олег Иванов напомнил, что всего за четыре года Украина успела стать беднейшей страной Европы. Сейчас там у граждан еще остаются какие-то надежды на единую европейскую семью, но еще через несколько лет придет общее понимание, что на Западе у людей совершенно другой менталитет, традиции и ценности и что естественный союзник Украины – это Россия, а для Запада Украина интересна только как рынок сбыта своих товаров. Может быть, тогда отношения между нашими странами начнут улучшаться.