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Общество

Жуткое месиво: поезд с людьми потерпел крушение в Подмосковье

ЭР2-1017 (с кабиной старого образца). Фото: wikipedia.org
На подмосковной станции Купавна Горьковского железнодорожного направления электричка пригородного сообщения врезалась в грузовой состав. В результате аварии погибли 18 человек, десятки получили ранения. Произошедшее 5 сентября 1975 года столкновение стало одной из самых серьезных железнодорожных катастроф в истории СССР.
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В этот день на станции проводились плановые технические работы. С санкции поездного диспетчера электромеханик выключил из централизации стрелки съезда 2/4, которые располагались между главными путями. Выключение было оформлено в журнале с соответствующими записями.  

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Затем механик надел на стрелочную рукоятку выключенных стрелок красный колпачок. Однако как позже выяснило следствие, работник станции забыл удалить из пульта контрольные лампочки положения стрелок, что могло привести в замешательство дежурного по станции.  

После этого старший стрелочник отправился с курбельной рукояткой (применяется для ручного перевода централизованных стрелок) перевести стрелки съезда. Стрелку №2 он перевел, а №4 оставил в прежнем состоянии.

Станция Купавна. Фото: wikipedia.org

Дежурный по станции не проконтролировал выполненную работу, поскольку, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, были поставлены под удар следовавшие навстречу друг другу составы.  

Вскоре пришла команда пропустить по главному пути пассажирский поезд Электрогорск – Москва, состоявший из 10 вагонов. Дежурный по станции, не убедившись в правильной настройке стрелок, открыл светофор для пропуска состава.  

ЭР2-1083 (с обновлённой кабиной). Фото: wikipedia.org

Пассажирский поезд подошел к станции, остановился для входа и выхода пассажиров, а затем в 15:06 снова начал движение. В это же время к Купавне приближался грузовой поезд из 22 вагонов с щебнем. Из-за неправильно настроенных стрелок состав Электрогорск – Москва, разогнавшись, влетел прямо в грузовой поезд.  

От удара головной вагон пассажирского поезда отбросило в сторону. Сошедшие с рельсов грузовые вагоны смяли третий и четвертый вагоны пассажирского электропоезда.  

В страшной катастрофе погибли 18 человек, 35 получили ранения разной степени тяжести. Из-за возникшего месива искореженных вагонов движение по участку было прервано на 17 часов. Все виновные, в том числе начальник станции, были впоследствии привлечены к уголовной ответственности.  

Автор: Иван Поляков9 сентября 2018, 10:00

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