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Общество

Тереза Мэй взяла Скрипалей в заложники

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney
Сергей Скрипаль сможет вернуться в Россию, если британский премьер Тереза Мэй покинет свой пост. Такие надежды питает племянница экс-полковника ГРУ Виктория. Пока же она собирается навестить родственника в Лондоне.
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Виктория Скрипаль внимательно следит за кризисом в британском правительстве и рассчитывает на скорую отставку Терезы Мэй. По мнению племянницы бывшего двойного агента, если в Великобритании сменится премьер-министр, она получит зеленый свет на поездку в Лондон. Может быть, и Сергей с дочерью Юлией смогут вернуться на родину.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

"Я все жду, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-то покинет свой пост. Может, они наконец-то вернутся в Россию", – сказала Виктория Скрипаль.

Согласно версии британских властей, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Это сообщение вызвало международный скандал: как заявили в Лондоне, против Скрипалей использовали боевое отравляющее вещество "Новичок" российского производства.

Никаких доказательств, подтверждающих эту версию, Великобритания не предоставила. Москва отвергла обвинения, а Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение яда.

Публикация от Военный обозреватель (@militarycolumnist)

В середине мая Сергей завершил курс лечения и был выписан из местной больницы. Его дочь Юлию выписали еще раньше. Как сообщалось, она рассказала о желании вернуться в Россию. По словам двоюродной сестры перебежчицы, Юлия связалась с семьей, когда ее бабушка отмечала 90-летие. Она обещала вернуться в Россию, как только отец поправится.

Виктория отметила, что мать экс-полковника ГРУ планирует отправиться в Великобританию. Она намерена сопровождать Елену Скрипаль, которая живет в Ярославле, во время поездки. Родственники уже пытались навестить Сергея и Юлию в Лондоне, однако власти Великобритании отказали им в визе, напоминает Ura.ru.

Автор: Андрей Евлампиев8 августа 2018, 12:01
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