Украинцам раздадут российские паспорта

Российское гражданство в приоритетном порядке смогут получить соотечественники с Украины, из Приднестровья и Белоруссии. Документ с поправками к закону "О гражданстве" внесен в Госдуму.

Категории граждан, которые смогут претендовать на получение российского гражданства в приоритетном порядке, назвал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. "Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья", – заявил парламентарий.

Депутат считает, что в законе надо прописать процедуры упрощенного предоставления гражданства – к примеру, такие, как отказ от экзамена по русскому языку. По словам Гаврилова, поправки будут рассмотрены во время осенней сессии. "Необходимо подать четкий сигнал нашим соотечественникам, что их рады видеть на родине и готовы приветствовать их вклад в развитие экономики", – цитирует парламентария ТАСС.

Законопроект подготовили в правительстве. В кабмине уверены, что такие меры позволят принять в гражданство России соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о государствах, где происходят вооруженные конфликты или смена власти.

Как отметил Гаврилов, осенью комитету предстоит широкий диалог о реализации и подготовке новой концепции миграционной политики. В рамках разработки этой концепции, считает парламентарий, и стоит прописать процедуры упрощенного предоставления гражданства.

Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента 7 августа, предлагает наделить президента полномочиями по определению категорий иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощенном порядке.