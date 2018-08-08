Украинцам раздадут российские паспорта
Категории граждан, которые смогут претендовать на получение российского гражданства в приоритетном порядке, назвал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. "Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья", – заявил парламентарий.
Депутат считает, что в законе надо прописать процедуры упрощенного предоставления гражданства – к примеру, такие, как отказ от экзамена по русскому языку. По словам Гаврилова, поправки будут рассмотрены во время осенней сессии. "Необходимо подать четкий сигнал нашим соотечественникам, что их рады видеть на родине и готовы приветствовать их вклад в развитие экономики", – цитирует парламентария ТАСС.
Законопроект подготовили в правительстве. В кабмине уверены, что такие меры позволят принять в гражданство России соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о государствах, где происходят вооруженные конфликты или смена власти.
���� Стал русским!— Пятый канал Новости (@5tv) 29 мая 2018 г.
Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил российское гражданство.https://t.co/LhrNNHnJf6#Россия #Спорт #Гражданство pic.twitter.com/4c3ZAKjfPs
Как отметил Гаврилов, осенью комитету предстоит широкий диалог о реализации и подготовке новой концепции миграционной политики. В рамках разработки этой концепции, считает парламентарий, и стоит прописать процедуры упрощенного предоставления гражданства.
Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента 7 августа, предлагает наделить президента полномочиями по определению категорий иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощенном порядке.
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