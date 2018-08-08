Россияне отказываются от брака

Брак в России все больше обесценивается. Граждан захлестнула мировая тенденция жить в свое удовольствие. Семейный союз и сопутствующие ему зрелость и ответственность требуют усилий, что не нравится представителям "поколения Питера Пена".

Смысл жизни представители поколения миллениалов (тех, кто родился после 1981 года) видят в удовольствиях. Их еще называют "поколением Питера Пена" или "вечными детьми" – для большинства из них социальная зрелость никогда не наступает. Отсюда и осторожное отношение к браку, ведь он подразумевает ответственность, напряжение ума и воли, отмечают психологи.

Эта мировая тенденция докатилась и до России. Браки россияне заключают во все более зрелом возрасте. Этому способствует развитие средств контрацепции, сделавшее возможным планирование семьи, а также желание женщин получать образование и работать.

"Пробное сожительство становится распространенной ступенью на пути к созданию семьи. Установки молодых людей сдвигаются к саморазвитию, построению карьеры и достижению определенного материального положения до начала формирования семьи", – отметила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова.

По данным Росстата, за последние семь лет количество заключаемых браков среди пар до 34 лет снизилось. В 2011 году было заключено 1 316 011 союзов, при этом в возрастной категории от 18 до 24 лет находились 380 457 мужчин и 574 707 женщин. В 2017-м – 1 049 735 браков, около полумиллиона женихов и невест были старше 25 лет. Кроме того, выросло число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

Брак – один из стандартных показателей социальной зрелости. И в России его ценность постепенно снижается, отметил кандидат психологических наук, доцент МГУ Александр Рикель.

"Официальная статистика лишь подтверждает стереотип, возникающий в обществе относительно молодого поколения – тех самых людей, которым сейчас 30 лет и меньше. Это поколение называют на Западе "поколением Питера Пена" – вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности и поздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью", – пояснил психолог.

Публикация от ��Свадебные и вечерние платья (@maximabridal) 5 Авг 2018 в 9:50 PDT

В целом у брака печальная перспектива. Он стал более коротким, пары официально оформляют отношения менее охотно. Появляется все больше бездетных, временных пар, которые остаются на стадии романтических свиданий, приводит наблюдения экспертов РИА Новости.

