В скоромной домохозяйке-россиянке опознали порнозвезду

Один из зрителей кулинарного шоу "Адская кухня" узнал в девушке, которую на программе представили как домохозяйку, бывшую артистку кино для взрослых. Ему удалось выяснить, что это 27-летняя жительница Санкт-Петербурга Софья Буханец.

Редакторы шоу назвали участницу уникальной, так как она ни разу "не ступала на кухню ресторана". "И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, она вдруг подумала – а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"? И не доказать ли всему миру, что мамочки – не просто мамочки, а гениальные повара-аматоры", – говорилось в описании на сайте "Пятницы".

Зритель рассказал, что ему хватило несколько минут, чтобы отыскать фильмографию Буханец. По его словам, девушка снималась в картинах порнорежиссеров Джорджо Гранди и Пьера Вудмана, сообщается на сайте Pikabu. В доказательство зритель даже приложил фото из старых фильмов, в которых актриса играла под псевдонимом Софья Гаджет.

Примечательно, что еще год назад сама Буханец отвечала пользователям Сети, уличившим ее в темном прошлом. Она признавалась, что действительно снималась в порно и никогда этого не скрывала. "Не вижу в этом ничего позорного", – написала участница "Адской кухни".

Как писали Dni.Ru, ранее актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахам покинула порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.